Российский пловец Владимир Даниленко завоевал первую для сборной Паралимпийского комитета России медаль на Паралимпиаде в Токио.

Спортсмен занял третье место в плавании на спине на дистанции 100 метров. Результат Даниленко в финале — 2 минуты и 2,74 секунды. Первое место у спортсмена из Чили Альберто Абарсы, второе — у пловца из Бразилии Габриэля дос Сантоса Араужо, он опередил Даниленко всего на 0,27 секунды в борьбе за серебро.

Ранее российская пловчиха Валерия Шабалина сумела показать паралимпийский рекорд в квалификационном заплыве на дистанции 100 метров баттерфляем. Она будет участвовать в розыгрыше медалей, который также пройдет сегодня, 25 августа.

Паралимпиада в Токио продлится до 5 сентября, в сборной Паралимпийского комитета России на игры заявлено 242 спортсмена.