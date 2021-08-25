Российский фигурист Леонид Свириденко рассказал о том, что может сменить спортивное гражданство и перейти в сборную Чехии.

Слова Свириденко цитирует портал «Спорт-Экспресс».

По словам фигуриста, у него есть возможность сменить сборную. «Мне разрешила российская федерация съездить туда, но о переходе говорить рано, потому что это требует действий с моей стороны, федераций», — сказал спортсмен, добавив, что на данный момент они обсудили возможности и далее будут думать, что делать.

До этого фигурист был на сборах во Франции и Италии с тренером Сергеем Розановым, но затем остался в Италии, поскольку попасть в Чехию из России ему было бы очень трудно. «Меня приняли в Энье, академии Young Goose, где работают Лоренцо Магри и Ангелина Туренко», — сказал Свириденко.