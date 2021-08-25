Российская пловчиха Валерия Шабалина выиграла золотую медаль Паралимпийских игр в Токио, став первой с мировым рекордом.

Спортсмена завоевала золото в плавании на дистанции 100 метров баттерфляем. Шабалина соревнуется в классе S14, эта медаль — первое золото для команды Паралимпийского комитета России на этой Паралимпиаде.

В финальном заплыве Шабалина победила с результатом в одну минуту и 3,59 секунды. Ей удалось на 0,09 секунды обновить собственный же мировой рекорд. Второе место заняла представительница Австралии Пейдж Леонхардт (+1,89 секунды), третьей стала еще одна австралийка Руби Сторм (+2,91 секунды).

Ранее российский пловец Владимир Даниленко стал третьим на дистанции 100 метров на спине в классе S2.