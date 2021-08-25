Французский клуб «Пари Сен-Жермен» определился с суммой, за которую может продать нападающего Килиана Мбаппе в мадридский «Реал».

Как сообщает Get French Football News со ссылкой на L’Equipe, «ПСЖ» рассмотрит возможность продажи форварда в другой клуб, если по нему поступит предложение около 200 миллионов евро.

В Париже, как стало известно СМИ, считают, что Мбаппе так и не согласится продлить контракт с клубом, срок которого истекает через год. Форвард отклонил все предыдущие предложения клуба о продлении, поэтому его можно было бы выгодно продать.

«Реал» уже делал официальное предложение по покупке Мбаппе, однако сумма в 160 миллионов евро не устроила руководство парижского клуба. Летнее трансферное окно закрывается 31 августа.