Главный тренер футбольного клуба «Ростов» Юрий Семин высказался о вариантах реформы Российской Премьер-лиги от голландской компании Hypercube.

Слова Семина цитирует портал «Спорт-Экспресс». Тренер отметил, что отмену лимита нельзя обсуждать отдельно от структуры проведения соревнований. По мнению Семина, изменения от голландцев из фирмы Hypercube, предложены теми. кто не понимает российских реалий.

«Завтра они уедут и тут же забудут о России, а нам придётся годами расхлёбывать последствия их поверхностных решений», — отметил Семин, добавив, что российские футболисты из-за лимита конкурируют с другими россиянами.

ЦИз двух предложений РФС и Hypercube – полная отмена лимита на легионеров и изменение формулы чемпионата России – максимум можно взять что-то одно», — добавил Семин, подчеркнув, что реформировать футбол нужно с холодной головой, чтобы излишний энтузиазм не сделал еще хуже, чем есть сейчас.