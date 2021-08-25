Петербургский «Зенит» сегодня, 26 августа, сыграет с московским ЦСКА в рамках шестого тура чемпионата России по футболу сезона-2021/22.

Игра пройдёт в Санкт-Петербурге на «Газпром-Арене». Начало матча назначено на 20:45 по московскому времени.

Главным арбитром встречи выступит Сергей Иванов. Его ассистентами выступят Роман Усачев и Валерий Данченко. Резервный судья встречи — Алексей Матюнин. На матче будет работать бригада VAR с арбитром Павлом Кукуяном и его помощником Алексеем Воронцовым. Инспектор встречи — Игорь Синер.

На данный момент «Зенит» идёт на втором месте в РПЛ с результатом в 11 очков. Лидирует в турнирной таблице московское «Динамо». ЦСКА сейчас идет на 6-м месте с 9-ю очками (три победы, два поражения).