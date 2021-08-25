Португальский нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду досрочно вынужден был покинуть тренировку команды.

Информацию об этом сообщил итальянский журналист Ромео Агрести, прикрепив короткое видео с тренировочного поля. Изначально Роналду проводил тренировку в общей группе, но затем почувствовал недомогание и покинул поле вместе с клубными врачами.

Более точной информации о повреждении Роналду пока нет.

Криштиану Роналду принимал участие в матче «Ювентуса» против «Удинезе» на старте серии А в воскресенье, 22 августа. Он вышел на поле со скамейки и мог стать автором победного гола, однако его забитый в дополнительное время мяч отменили из-за офсайда. По информации СМИ, Роналду сам попросил не ставить его в стартовый состав на этот матч.