Российский тренер по фигурному катанию Александр Жулин рассказал о том, под какую музыку поставлен ритм-танец его пары Виктория Синицина/Никита Кацалапов в олимпийский сезон.

Слова Жулина цитирует портал «Чемпионат». По словам Жулина, технический комитет ISU поставил всех танцоров в непростые условия, и пока ещё никто не осознал до конца, что такое уличный танец в танцах на льду.

«Мы пытаемся соответствовать и постарались при выборе музыки все-таки угадать с тем, что они хотели видеть», — сказал Жулин, добавив, что на первую часть была выбрана знаменитая песня Джо Кокера You Can Leave Your Hat On из фильма «Девять с половиной недель».

«Музыка очень сильная, сексуальная. Вторая часть — группа Commodores, произведение Brick House», — добавил Жулин.