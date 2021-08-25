Американская теннисистка, 23-кратная чемпионка турниров «Большого шлема» Серена Уильямс снялась с открытого чемпионата США по теннису из-за проблем со здоровьем.

Информация об этом появилась в официальном «Твиттере» турнира.

По словам Уильямс, причиной ее неучастия в US Open стала травма, которую она получила не так давно во время Уимблдонского турнира. Спортсменка травмировалась прямо во время матча Первого круга с белорусской теннисисткой Александрой Саснович.

«Тщательно все обдумав и следуя совету своих врачей, я решила сняться с US Open, чтобы дать организму полностью восстановиться от разрыва мышцы задней поверхности бедра», – сказала Уильямс.

Основная сетка Открытого чемпионата США по теннису стартует в понедельник, 30 августа.