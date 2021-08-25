Призёр Олимпийских игр, чемпион мира в танцах на льду Александр Жулин высказал мнение о трансгендерных изменениях в фигурном катании.

«Как-то совпало всё это: BLM, трансгендеры и коронавирус. По-моему, это звенья одной цепи. Мир сходит с ума и куда-то катится. Я не думаю, что у нас будет много трансгендеров в женском катании», — заявил Жулин в интервью «Чемпионату».

По словам Жулина, чтобы рассчитывать на высокий результат в другой категории, на смену пола должен пойти кто-то из первой пятёрки у мужчин, а он себе этого представить не может.

«Если девочки становятся мальчиками и выступают среди мужчин, то для меня это приемлемо. А вот когда мужчины переходят в женские соревнования, то это совершенно неправильно», — сказал Жулин.