Судья из Узбекистана Талия Абдураманова, которая работала на соревнованиях по художественной гимнастике в индивидуальном многоборье на Олимпиаде в Токио, высказалась об итоговых результатах турнира.

«Я, наверное, вам мало чем смогу помочь. Я была просто судьёй в своей бригаде, оценивающей технику исполнения. И я российских девочек не обидела в судействе», — рассказала судья в интервью Sports.ru, отметив, что она не знает о том, что происходило в главном судейском корпусе и перед ней до сих пор стоит вопрос, как так получилось.

По словам Абдурамановой, она тоже получила очень много оскорблений в свой адрес после Олимпиады.

«Мне было очень обидно, я ещё раз хочу сказать, что Дину и Арину в качестве судьи я оценила как лучших гимнасток Олимпиады», — отметила судья, добавив, ч то все судьи получали угрозы и различные негативные послания после Олимпиады.

Победу на Олимпийских играх в Токио одержала израильтянка Линой Ашрам, второй стала россиянка Дина Аверина.