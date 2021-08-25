Сегодня, 26 августа, состоятся сразу четыре матча в рамках шестого тура чемпионата России по футболу сезона-2021/22.

На 16:30 по московскому времени назначен матч между «Уфой» и самарскими «Крыльями Советов». Обе команды располагаются в нижней части турнирной таблицы.

На 18:30 по мск запланировано начало встречи московского «Спартака» с «Сочи». Матч пройдет на стадионе «Открытие-Арена» в Москве.

В 20:30 по мск стартует встреча грозненского «Ахмата» и тульского «Арсенала», она пройдет в Грозном на «Ахмат-Арене».

Завершится игровой день матчем петербургского «Зенита» и московского ЦСКА на «Газпром-Арене», начало — в 20:45 по мск.

Изначально матчи 6-го тура должны были пройти 28-29 августа, но даты матчей перенесли, чтобы дать возможность сборной России по футболу чуть дольше готовиться к игре против сборной Хорватии, которая назначена уже на 1 сентября.