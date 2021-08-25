Экспертно-судейская комиссия РФС рассмотрела обращения «Зенита» и «Локомотива» с просьбой оценить работу судьи Сергея Карасева в матче этих команд в 4-м туре РПЛ. Игра завершилась со счётом 1:1.

Согласно решениям комиссии, судья правильно отработал все четыре спорных момента, на которые указывали клубы. В частности, Карасев правильно не назначил 11-метровый удар в ворота «Локомотива» на 8-й минуте матча, правильно не зафиксировал нарушение правил игры в атакующей фазе игры, завершившейся назначением 11-метрового удара в ворота «Зенита», на 86-й минуте матча.

Также Карасев верно не удалил полузащитника «Зенита» Далера Кузяева на 40-й минуте в матче с «Локомотивом» (игрок получил вторую желтую карточку позднее) и правильно назначил пенальти в ворота «Зенита» на 87-й минуте встречи.