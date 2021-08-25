Английский нападающий лондонского «Тоттенхэма» Харри Кейн сделал заявление по поводу своего будущего в этом клубе.

Сообщение для болельщиков футболист оставил в своём «Твиттере». По словам Кейна, ему было невероятно читать столько слов поддержки в последние недели, также его впечатлил приём от фанатов «Тоттенхэма» на стадионе в прошлое воскресенье.

«Этим летом я останусь в «Тоттенхэме» и буду на все 100% сосредоточен на том, чтобы помочь команде добиться успеха», – написал форвард.

Ранее в СМИ появлялась информация, что Харри Кейн был готов перейти в «Манчестер Сити», однако руководство «Тоттенхэма» не отпустило игрока. За покупку форварда клуб из Манчестера предлагал сумму размером около 150 миллионов евро.