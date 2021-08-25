Глава Союза биатлонистов России Виктор Майгуров заявил, что российские биатлонистки не потеряют максимальную квоту в 6 человек на гонках Кубка мира несмотря на результаты прошлого года в Кубке наций.

«Женская сборная России сохранит в олимпийском сезоне максимальную квоту в Кубке мира. Как и год назад, мы сможем выставлять на старт каждой гонки шесть спортсменок», — рассказал Майгуров в интервью ТАСС, добавив, что вопрос о квотах обсуждался между IBU и национальными федерациями.

По словам Майгурова, пандемия не могла не оказать негативного влияния на подготовку всех стран.

«В конце концов исполком IBU принял взвешенное решение рассчитать квоты не по результатам одного предыдущего сезона, как обычно, а суммарно по итогам двух последних сезонов», — отметил Майгуров, добавив, что спортсменам, пострадавшим от коронавируса, дали дополнительный шанс отобраться на Олимпиаду в Пекине.

Дополнительную квоту получат также команды Китая, Чехии, Австрии, Болгарии и Польши.