Президент Союза биатлонистов России Виктор Майгуров рассказал о том, что Матвей Елисеев не будет наказан снятием с централизованной подготовки за случай на сборах в Семинском перевале.

Слова Майгурова цитирует агентство ТАСС. По словам главы СБР, подобные истории — это внутрикомандное дело. «Какие-то конфликтные ситуации случаются в любом коллективе, это естественный процесс», — отметил Майгуров.

«Я буквально день назад вернулся с Семинского перевала, могу сказать, что вопрос о снятии Елисеева с централизованной подготовки не стоит, но последствия у этой истории будут», — рассказал Майгуров, добавив, что когда придёт время, то СБР о них объявит.

Ранее Дмитрий Губерниев сообщил о том, что Матвей Елисеев без указания тренеров провёл имитацию в гору на сборе на Семинском перевале и после этого почувствовал себя плохо.