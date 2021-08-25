Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду обсудил с партнерами по команде свой возможный переход в «Манчестер Сити».

Как сообщает журналист Симоне Ровера в «Твиттере», Роналду пообщался как с игроками «Ювентуса», так и с футболистами «сити». Источник утверждает, что переход в стан «горожан» — приоритетный вариант для Криштиану.

Руководство «Ювентуса» готово отпустить португальца за 30 миллионов евро.

Напомним, Роналду уже играл в Манчестере, но за принципиального соперника «горожан» — «Манчестер Юнайтед». Форвард выступал за «МЮ» с 2003 по 2009 год, после чего перешёл в «Реал». Игроком «Ювентуса» он стал в 2018 году.