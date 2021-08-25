Голландский защитник Гленн Бейл продолжит карьеру в «Крыльях Советов». Как сообщает пресс-служба самарского клуба, контракт с игроком рассчитан на три года. Футболист будет выступать под 23-м номером.

До этого Бейл защищал цвета «Эммена», к которому присоединился в 2017 году. Защитник отыграл за команды 129 матчей, забил пять мячей и сделал 14 результативных передач.

26-летний уроженец Стадсканала является воспитанником «Гронингена». По словам футболиста, родители его супруги когда-то жили в Сочи.

«Я счастлив, что перешел в «Крылья»! Надеюсь, что смогу помочь команде. «Крылья» играют в быстрый и комбинационный футбол. Мне импонирует, что здесь в меня верят. Перед переходом в «Крылья» советовался с родителями моей жены — они раньше жили в России, в городе Сочи», — сказал Бейл.