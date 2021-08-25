Российская теннисистка Дарья Касаткина рассказала, почему пропустила Олимпийские игры в Токио.

«Это было, конечно, очень сложное решение, но, посоветовавшись с моей командой, посмотрев, сколько я уже сыграла в этом году и сколько мне ещё предстоит играть — в принципе очень сложный и скомканный календарь, — мы приняли такое решение, что в этот раз для меня будет лучше пропустить Олимпиаду, учитывая, что она в Японии, и сейчас очень сложно ездить в силу того, что пандемия», — приводит слова Касаткиной «Чемпионат».

По словам спортсменки, на её решение повлиял тот факт, что в Токио нельзя было взять никого из своей команды. Дарья объяснила, что для неё очень важно присутствие тренера на турнире, чтобы даже по ходу соревнований можно было работать над физической подготовкой.

Касаткина призналась, что абсолютно не жалеет о пропуске Олимпиаде, потому что после Уимблдона ей требовался отдых. Теннисистка подчеркнула, что теперь чувствует себя хорошо и с готовностью начинает вторую часть сезона.

Напомним, Россию на Олимпиаде представляли Анастасия Павлюченкова, Елена Веснина, Вероника Кудерметова и Екатерина Александрова.