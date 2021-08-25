Дарья Карпина, жена главного тренера сборной России Валерия Карпина, опубликовала пост, посвященный предстоящему матчу национальной команды. Для специалиста эта игра будет дебютной у руля сборной России, сегодня он вылетел в расположение команды.

«Проводила. Во что-то новое, неизведанное, но полное ответственности, а поэтому переживаний и волнения для меня, как для жены. Удачи, родной! Тебе и твоим парнишкам! Верю в тебя, в твою энергетику, в твою чумовую самоотдачу и преданность делу», — написала Карпина на своей странице в «Инстаграме».

Напомним, Карпин возглавил сборную России после того, как ее прежний наставник Станислав Черчесов был отправлен в отставку в связи с провалом на Евро-2020. Команда не смогла выйти из группы, заняв в ней последнее, четвертое место.

Первый матч сборной под руководством Карпина состоится в Москве 1 сентября. Россияне встретятся с хорватами в отборе на чемпионат мира-2022.