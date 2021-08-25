На предстоящем Открытом чемпионате США теннисисты смогут получить профессиональную психологическую поддержку. Как сообщили в ассоциации тенниса США (USTA), в случае необходимости спортсмены смогут взять приватную консультацию у психолога или воспользоваться специально отведенной комнатой, где можно побыть наедине с собой.

«Наша задача – сделать психологическую поддержку такой же доступной для спортсменов, как и медицинская помощь при травме, к примеру, голеностопа. И чтобы на неё не навешивалось клеймо. Мы создадим условия, которые поддерживают благополучие», — цитирует вице-президента USTA Брайана Хейнлайна Reuters.

Напомним, US Open стартует 30 августа и продлится до 12 сентября. Соревнования пройдут со зрителям, организаторы выпустили в продажу 100% билетов. Год назад Открытый чемпионат США проходил при пустых трибунах. Действующими чемпионами являются австриец Доминик Тим и японка Наоми Осака.