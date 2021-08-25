В Токио (Япония) завершился первый день летних Паралимпийских игр. Сегодня, 25 августа, было разыграно 24 комплекта медалей в трех видах спорта.

В плавании определились 16 чемпионов в разных дисциплинах. Три золотые медали ушли в копилку российской команды, их завоевали Валерия Шабалина, Роман Жданов и Анастасия Гонтарь. Андрей Николаев принес команде серебро, Владимир Даниленко и Дарья Пикалова взяли бронзу.

По четыре комплекта медалей было разыграно в велотреке и фехтовании на саблях. Стоит отметить, что в фехтовании все четыре золота достались сборной Китая. Россияне Максим Шабуров, Никита Нагаев, Александр Курзин и Альберт Камалов остановились на стадии четвертьфиналов и не смогли побороться за медали.