Российская биатлонистка Анастасия Гореева поделилась ожиданиями от летнего чемпионата мира, который стартует в чешском Нове-Место. Завтра, 26 августа, спортсменка выступит в суперспринте.

«Михаил Шашилов сказал: «Езжайте, отдохните, насладитесь атмосферой». Но вот завершилась официальная тренировка, и у меня до сих пор нет ощущения того, что завтра соревнования, скорее просто рабочие ощущения. Вообще, по плану, у нас сейчас межсборье и поэтому мы приехали сюда отдохнуть», — приводит слова Гореевой «Матч ТВ».

Напомним, Гореева готовится к новому сезону в группе Шашилова, куда также входят Светлана Миронова, Ульяна Кайшева, Лариса Куклина, Ирина Казакевич, Анастасия Шевченко, Валерия Васнецова и Виктория Сливко.

Новый сезон Кубка мира по биатлону стартует 26 ноября сдвоенным этапом в шведском Эстерсунде.