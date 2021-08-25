Пресс-служба петербургского «Зенита» сообщила, что домашний матч шестого тура РПЛ с ЦСКА будет проходить с ограничением по числу зрителей. Попасть на трибуны смогут не более тысячи человек.

«В соответствии с распоряжением Роспотребнадзора и администрации Санкт-Петербурга на игре с ЦСКА смогут присутствовать до 1 тыс. зрителей. Возможность посетить игру будет предоставлена ограниченному числу владельцев абонементов категории «Стандарт», «Фанатский Вираж» и VIP», — гласит заявление клуба в «Инстаграме».

Напомним, матч состоится завтра, 26 августа, на Газпром-Арене в Санкт-Петербурге и начнется в 20:45 по московскому времени.

Обслуживать встречу будет бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым. В роли его ассистентов выступят Роман Усачев и Валерий Данченко, резервным рефери назначен Алексей Матюнин. Судья на VAR — Павел Кукуян; AVAR — Алексей Воронцов; инспектор матча — Игорь Синер.

После пяти туров «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, имея в своем активе 11 очков. «Армейцы» с девятью баллами — пятые.