Полузащитник дортмундской «Боруссии» Аксель Витсель может продолжить карьеру в «Ювентусе».

Как сообщает журналист Джанлука Ди Марцио у себя на сайте, бельгиец может присоединиться к туринскому клубу в случае ухода Уэстона Маккени. Ранее посредники уже предлагали «Ювентусу» кандидатуру Витселя, но клуб согласен на трансфер только при условии ухода Маккени.

Напомним, Витсель защищает цвета «Боруссии» с 2018 года. Российским болельщикам полузащитник известен по выступлению за петербургский «Зенит», в состав которого он входил с 2012 по 2016 год. В текущем сезоне Витсель отыграл два матча в чемпионате Германии и не отметился результативными действиями.

С 2008 года Витсель вызывается в сборную Бельгии. Он является бронзовым призером чемпионата мира-2018.