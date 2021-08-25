Российская фигуристка Любовь Рубцова выиграла первенство Москвы среди девушек с первым спортивным разрядом (11-15 лет).

Спортсменка, тренирующаяся под руководством Этери Тутберидзе, набрала 178,30 балла в сумме за две программы. Второе место заняла еще одна ученица «Хрустального» Дарья Сарымсакова, набравшая 170,82 балла. Замкнула тройку лидеров Дарья Гаращук (162,49) из спортклуба «Армия фигурного катания».

Обе ученицы Тутберидзе включили в свои программу сложный каскад из тройного лутца и тройного риттбергера.

Завтра, 26 августа, стартуют соревнования юниоров в категории КМС, группу Тутберидзе будут представлять Алиса Двоеглазова, Николай Колесников, Марк Лукин и Арсений Федотов.