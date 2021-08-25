Российский лыжник Максим Вылегжанин рассказал, что совершил восхождение на самую высокую горную вершину России — Эльбрус.

«Эльбрус, 5642 м. Жаль, что на высоте 5100 м пришло облако и закрыло весь вид. Готов на второе восхождение, но только в безоблачную погоду и на восточную вершину Эльбруса 5621 м. P.S. Сначала пошёл через западную сторону, но весь ледник в трещинах. Красиво, но страшно идти», — написал Вылегжанин у себя «Инстаграме».

Напомним, Вылегжанин является трехкратным серебряным призером зимних Олимпийских игр (в эстафете, командном спринте и марафоне), а также чемпионом мира 2015 года в скиатлоне. Кроме того, в его активе три серебра и бронза мировых первенств.

Спортсмен завершил карьеру в 2019 году, но продолжает участие в международных лыжных марафонах. Помимо этого, Вылегжанин возглавляет Федерацию лыжных гонок Удмуртии.