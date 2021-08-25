Норвежский лыжник Йоханнес Клэбо может принять участие в многодневке «Тур де Ски» в сезоне-2021/22. Об этом сообщил тренер спринтерской группы норвежцев Арильд Монсен.

Специалист опроверг мнение о том, что команда недостаточно серьезно относится к горной подготовке. По его словам, тренировки на высоте проходят прямо сейчас.

«Но поймите, нельзя постоянно находиться на высоте, а потом снова и снова спускаться с неё. «Тур де Ски» в будущем сезоне для нас очень актуален. Звучит экстремально, но мы будет соревноваться на высоте 1 800 м, а тогда, как мне кажется, нам нужно поупражняться в том, как справляться с этой высотой», — приводит слова Монсена Dagbladet.

Напомним, Клэбо является трехкратным олимпийским чемпионом Пхенчхана-2018, шестикратным чемпионом мира, двукратным обладателем Большого хрустального глобуса и победителем «Тур де Ски» в сезоне-2018/19. В прошлом году норвежец пропустил часть Кубка мира из-за пандемии коронавируса.