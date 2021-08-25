Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Давид Белявский поделился мнением о ситуации американки Симоны Байлз. На Олимпиаде в Токио спортсменка пропустила большую часть соревнований из-за психологических проблем.

«Ох, сложно. Не знаешь, что она переживала. Могу судить только как гимнаст: понимаю, почему она допустила ошибку на бревне в командном многоборье. Симона готовила очень сложный прыжок – двойное сальто углом, но почему-то стала прыгать другой, который исполняла раньше. Возможно, это наложилось», — приводит слова Белявского Eurosport.

По мнению россиянина, Байлз посчитала, что может навредить команде, поэтому и снялась с соревнований. Белявский отметил, что спрашивал американских тренеров об их отношении к сложившейся ситуации, они восприняли отказ Симоны спокойно.

«Посчитали это правильным решением, никакой речи об эгоизме не было», — сказал Белявский.

Напомним, Байлз стала серебряным призером Токио-2020 в командном многоборье, выступив лишь на одном снаряде. После опорного прыжка спортсменка отказалась от дальнейшего участия и была заменена. Затем Симона снялась с личного многоборья, объяснив свое решение психологическими проблемами. Также американка отказалась от выступления на отдельных снарядах, приняв участие лишь в розыгрыше медалей на бревне, где взяла бронзу.