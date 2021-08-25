Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий назвал клубы РПЛ, которые выступили за полную отмену лимита на легионеров на недавнем собрании.

«Рубин» далеко не единственный клуб, который выступил за полную отмену лимита. Вчера большое количество клубов подтвердило свою позицию. За полную отмену лимита выступили и «Локомотив», и «Динамо», и «Краснодар», и «Зенит», и ЦСКА», — приводит слова Слуцкого пресс-служба «Рубина».

По мнению Слуцкого, россияне должны конкурировать с иностранцами за место в составе на абсолютно равных условиях. Он подчеркнул, что много раз четко и аргументированно объяснял эту позицию.

Напомним, в понедельник, 23 августа, клубы РПЛ провели совещание, на котором обсуждались возможные изменения формата лиг и лимита на легионеров.

На данный момент в России действует лимит по схеме «8+17», позволяющий заявлять на сезон восемь иностранных игроков, которым можно выходить на поле одновременно.