Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов отреагировал на информацию о том, что Матвей Елисеев без указаний тренера провел имитацию в гору и почувствовал себя плохо во время сбора на Семинском перевале.

«Я постоянно говорил, что в тренировочном процессе нужна дисциплина. Елисеев поступил абсолютно безграмотно, дав себе нагрузку на среднегорье без акклиматизации. Ему отвечать за этот поступок. Хорошо, если у него будет все в порядке со здоровьем», — приводит слова Тихонова news.ru.

По мнению Тихонова, если Елисеев хочет работать самостоятельно, ему следует проводить подготовку за собственные средства. Если же он работает в команде, то должен выполнять требования тренеров.

Напомним, ранее СМИ писали, что Каминский предложил снять Елисеева с централизованной подготовки, но глава СБР Виктор Майгуров сообщил, что спортсмен продолжит работать в команде.