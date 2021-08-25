Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор приступил к силовым тренировкам после перелома ноги.

У себя в «Инстаграме» спортсмен опубликовал сториз из тренажерного зала.

Напомним, в ночь с 10 на 11 июля мск Магрегор выступил на турнире UFC 264 в Лас-Вегасе. В главном поединке ирландец встречался с американцем Дастином Порье. В первом раунде Конор сломал ногу и не смог продолжить бой, поэтому победителем был признан Порье.

Этот поединок стал для спортсменов уже третьим. Ранее они встречались в сентябре 2014 года, тогда ирландец одержал победу нокаутом в первом раунде. Реванш состоялся в январе 2021 года, Порье нокаутировал Конора во втором раунде.