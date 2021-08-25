Сборная России по волейболу встречается с командой Сербии в четвертом туре группового этапа чемпионата Европы среди женских команд. Матч на «Штарк Арене» в Белграде начался в 21:00 по московскому времени.

Бесплатная прямая трансляция доступна по ссылке.

Подопечные Серджо Бузато после трех туров занимают второе место в таблице группы А, имея в своем активе семь очков. На старте турнира они обыграли сборную Франции, затем уверенно победили Азербайджан. После этого россиянки уступили в пятисетовом матче сборной Бельгии, за что получили одно очко.

Сборная Сербии набрала 9 очков в трех матчах, обыграв поочередно Боснию и Герцеговину, Францию и Бельгию.