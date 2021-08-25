Тренерский штаб «Монако» определился с составом на ответный матч против «Шахтера» в раунде плей-офф отбора Лиги чемпионов. Российский полузащитник Александр Головин выйдет на поле с первых минут.

«Монако»: Нюбель, Марипан, Бадьяшиль, Мартинш, Энрике, Чуамени, Сидибе, Головин, Бен-Йеддер, Фофана, Фолланд.

«Шахтёр»: Пятов, Додо, Витао, Марлон, Майкон, Антонио, Тете, Соломон, Патрик, Матвиенко, Траоре.

Матч будет проходить сегодня, 25 августа, в Харькове (Украина) на стадионе «Метталист», стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени. Первая встреча состоялась неделей ранее в Монако и завершилась победой донецкого клуба со счетом 1:0.

В 3-м квалификационном раунде Лиги чемпионов «Монако» одолел «Спарту» (2:0, 3:1), а «Шахтёр» прошел «Генк» (2:1, 2:1).