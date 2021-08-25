Капитан московского «Спартака» Георгий Джикия рассказал о беседе с новым главным тренером сборной России Валерием Карпиным.

«Хорошо пообщались с Валерием Георгиевичем, прежде долго беседовать с ним не приходилось. Всё прошло отлично. Теперь моя задача — приехать, профессионально и без травм выполнить свою работу как можно лучше. А потом можно будет делать первые выводы о переменах», — сказал Джикия и добавил, что тема капитанства в национальной команде не обсуждалась.

Защитник добавил, что ему будет вдвойне приятно сыграть за сборную России на домашней арене «Спартака». Он выразил надежду, что на матч разрешат пустить побольше зрителей.

Напомним, 7 сентября сборная России на «Открытие Арене» примет Мальту в матче отбора на чемпионат мира. Перед этим команда в Москве встретится с Хорватией и на выезде с Кипром. Эти игры станут для Карпина первыми в статусе главного тренера национальной команды.