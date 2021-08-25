СКА на своей арене обыграл нижегородское «Торпедо» во втором матче предсезонного турнира имени Николая Пучкова. Игра проходила в Ледовом дворце Санкт-Петербурга и завершилась победой хозяев со счетом 4:1.

«Армейцы» вышли вперед уже на первой минуте встречи, большинство реализовал Йонас Кемппайнен с передачи Марата Хуснутдинова.

Во втором периоде гостям удалось сравнять счет, точным броском в меньшинстве отметился Сергей Гончарук. Однако через десять минут СКА вновь оказался впереди благодаря голу Хуснутдинова с передач Линдена Вея и Андрея Кузьменко.

Еще две шайбы в большинстве «армейцы» забросили в третьем периоде. Сначала отличился Никита Чибриков, которому ассистировали Василий Токранов и Кирилл Марченко, затем забил Антон Бурдасов. Еще под одному ассисту себе в актив занесли Хуснутдинов и Вей.