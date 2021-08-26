Сборная России по пляжному футболу сыграет с командой Испании в четвертьфинале чемпионата мира. Матч будет проходить в московском спорткомплексе «Лужники» сегодня, 26 августа, и начнется в 20:30 мск.

Российская команда идет на турнире без потерь, имея три победы в трех матчах. На старте турнира россияне в овертайме одолели сборную США, затем по пенальти обыграли Парагвай, а в последнем туре группового этапа разгромили Японию с разницей в шесть мячей.

Испанцы в первом туре уверенно одолели сборную Мозамбика, затем проиграли команде Таити. В третьем туре они оказались сильнее футболистов из ОАЭ.

Победитель сегодняшнего противостояния выйдет в полуфинал, где сыграет либо со Швейцарией, либо с Уругваем.