Сегодня, 26 августа, в Стамбуле (Турция) состоится жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов. Мероприятие начнется в 19:00 по московскому времени.

В роли ведущих выступят экс-игрок сборной России Андрей Аршавин и бывший капитан сборной Ганы Майкл Эссьен. Россию будет представлять только один клуб — петербургский «Зенит». По рейтингу чемпион страны попал в третью корзину.

«Разницы особой нет – все клубы сильные, и это мы уже не раз ощутили на себе. Вне зависимости от жеребьевки будем готовиться к очень сложным, тяжелым матчам», — ранее сказал главный тренер сине-бело-голубых Сергей Семак.

Прямая трансляция жеребьевки будет проходить на телеканале «Матч! Футбол 1».