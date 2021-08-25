Российский легкоатлет Илья Иванюк выиграл этап Бриллиантовой лиги в Лозанне (Швейцария) в прыжках в высоту.

Россиянину покорилась высота 2,30 метра. Второе место занял американец Шелби Макивен, третье — украинец Андрей Проценко. Оба спортсмена взяли высоту 2,27 м, но представителю США потребовалось меньшее количество попыток.

Итальянец Джанмарко Тамбери, завоевавший золото Олимпиады в Токио, занял лишь пятое место, остановившись на результате 2,24 м. Бронзовый призер Игр Максим Недосеков из Белоруссии не преодолел стартовую высоту.

Напомним, Иванюк — бронзовый призер чемпионата мира 2019 года.