«Краснодар» пытается приобрести центрального защитника «Галатасарая» Маркана.

Как сообщает журналист Якуп Джинар в «Твиттере», российский клуб уже сделал предложение по трансферу защитника. «Краснодар» предложил за бразильца 8 миллионов евро, на данный момент стороны ведут переговоры.

Ранее «Галатасарай» отклонил предложение «Наполи», который хотел арендовать бразильца за 1,5 миллиона и прописать в договоре право выкупа контракта за 12,5 млн.

Напомним, что игроком интересовались московский «Спартак» и петербургский «Зенит». В СМИ даже появлялась информация, что красно-белые уже подписали контракт с Марканом. Также сообщалось, что «Зенит» предложил за игрока 8 млн евро, но турецкий клуб потребовал на 4 млн больше.