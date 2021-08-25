Первая ракетка России Даниил Медведев прокомментировал новую фотографию своего соотечественника Андрея Рублева в «Инстаграме».

Рублев, занимающий седьмое место в рейтинге АТР, опубликовал у себя в соцсети кадры с новой фотосессии. «Привет, Нью-Йорк», — написал теннисист.

«Вау, так горячо», — написал в комментариях Медведев, используя эмодзи с сердечками вместо глаз. Также в комментариях отметилась Елена Веснина, написавшая «Ауч».

На данный момент Медведев и Рублев находятся в Нью-Йорке (США), где 30 августа стартует US Open.

На прошлой неделе Рублев впервые в карьере обыграл Медведева и вышел в финал «Мастерса» в Цинциннати, где потерпел поражение от немца Александра Зверева.