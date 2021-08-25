Заместитель генерального директора «Лиона» Венсан Понсо подтвердил, что клуб ведёт работу над приобретением нападающего «Зенита» Сердара Азмуна.

«Переговоры есть. Да, это потенциальный кандидат на переход в „Лион“, — приводит слова Понсо Maxifoot.

Французский клуб предложил за Азмуна 11 миллионов евро. Однако ранее появилась информация, что клуб не намерен отпускать форварда менее чем за 20 миллионов.

Интерес к иранцу также проявляли «Байер», «Наполи», «Лацио», «Интер», «Фенербахче» и «Рома».

Напомним, Азмун защищает цвета «Зенита» с 2019 года, до этого он выступал за «Рубин» и «Ростов». В общей сложности иранец отыграл 89 матчей за сине-бело-голубых, в которых забил 57 мячей. Действующий контракт Сердара рассчитан до лета 2022 года.