Главный тренер «Лиона» Петер Бош оценил игру нападающего «Зенита» Сердара Азмуна.

«Конечно, я его знаю. К сожалению, потому что мы играли с «Аяксом» против «Ростова» в Лиге чемпионов, и он нас убил! Он очень хороший игрок, и мне нравится, когда в моей команде есть хорошие игроки. Я слежу за ним давно», — приводит Боша TOP Mercato.

Ранее в «Лионе» подтвердили, что клуб проявляет интерес к 26-летнему иранцу. Французы предложили за форварда 11 миллионов евро, однако «Зенит» не хочет отпускать игрока менее чем за 20 миллионов.

Напомним, Азмун защищает цвета «Зенита» с 2019 года, до этого он выступал за «Рубин» и «Ростов». В общей сложности иранец отыграл 89 матчей за сине-бело-голубых, в которых забил 57 мячей. Действующий контракт Сердара рассчитан до лета 2022 года.