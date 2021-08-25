Женская сборная России по волейболу потерпела поражение от Сербии на групповом этапе чемпионата Европы. Игра проходила на «Штарк Арене» в Белграде и завершилась со счетом 2:3 (22:25, 19:25, 25:16, 26:24, 10:15).

Подопечные Серджо Бузато проиграли два сета, но взяли третью партию, а затем сравняли счет. Исход матча решился на тай-брейке, где первыми 15 очков набрали сербские волейболистки.

В следующем матче сборная России сыграет с командой Боснии и Герцеговины. Матч состоится завтра, 26 августа, и начнется в 18:00 по московскому времени.

Чтобы выйти в плей-офф чемпионата Европы, россиянкам необходимо сохранить место в топ-4 своей группы. Сейчас команда Бузато занимает третью строчку.