Женская сборная России по хоккею проиграла Финляндии в четвертом туре группового этапа чемпионата мира. Матч проходил в Калгари (Канада) на стадионе «УинСпорт-Арена» и завершился со счетом 0:4.

Россиянки пропустили три шайбы уже в первом периоде. За Финляндию отличились Сусанна Тапани, Петра Ниеминен и Енниина Нюлунд. Второй игровой отрезок прошел без результативных действий, а в третьей двадцатиминутке Ниеминен оформила дубль.

Для сборной России это поражение стало третьим в рамках турнира. На старте турнира команда Евгения Бабарико одолела Швейцарию, затем поочередно уступила Канаде, США и Финляндии. Сегодняшний матч стал для россиянок заключительным на групповом этапе.

Чемпионат мира в Калгари завершится 1 сентября.