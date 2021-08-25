Российские волейболистки проиграли Сербии, хоккеистки — Финляндии, Иванюк выиграл этап Бриллиантовой лиги. Эти и другие новости дня в традиционном дайджесте Nevasport.

Российские волейболистки потерпели второе поражение на чемпионате Европы

Женская сборная России по волейболу потерпела поражение от Сербии на групповом этапе чемпионата Европы. Игра завершилась со счетом 2:3 (22:25, 19:25, 25:16, 26:24, 10:15). Подопечные Серджо Бузато проиграли два сета, но взяли третью партию, а затем сравняли счет. Исход матча решился на тай-брейке, где первыми 15 очков набрали сербские волейболистки.

Сборная России по хоккею крупно уступила Финляндии на ЧМ

Женская сборная России по хоккею потерпела третье поражение на чемпионате мира. Сегодня подопечные Евгения Бабарико уступили Финляндии со счетом 0:4. Единственной командой, которая не отобрала очки у россиянок, стала сборная Швейцарии.

В «Лионе» подтвердили интерес к Азмуну

Заместитель генерального директора «Лиона» Венсан Понсо подтвердил, что клуб ведёт работу над приобретением нападающего «Зенита» Сердара Азмуна.

СКА обыграл «Торпедо» на предсезонном турнире

СКА на своей арене обыграл нижегородское «Торпедо» во втором матче предсезонного турнира имени Николая Пучкова. Игра завершилась со счетом 4:1. По шайбе забросили Йонас Кемппайнен, Марат Хуснутдинов, Никита Чибриков и Антон Бурдасов.

Иванюк выиграл этап Бриллиантовой лиги

Российский легкоатлет Илья Иванюк выиграл этап Бриллиантовой лиги в Лозанне (Швейцария) в прыжках в высоту. Россиянину покорилась высота 2,30 метра. Второе место занял американец Шелби Макивен, третье — украинец Андрей Проценко.

На матч «Зенит» — ЦСКА допустят не более тысячи зрителей

Петербургский «Зенит» объявил, что на домашний матч с ЦСКА в шестом туре РПЛ смогут попасть не более тысячи болельщиков.