Женская сборная России по волейболу сыграет с командой Боснии и Герцеговины в заключительном матче группового этапа чемпионата Европы. Игра будет проходить в Белграде (Сербия) на стадионе «Штарк Арена» сегодня, 26 августа, и начнется в 18:00 по московскому времени.

На данный момент российская команда занимает третье место в турнирной таблице группы А, имея в своем активе восемь очков после четырех туров. Подопечные Серджо Бузато обыграли сборные Франции и Азербайджана, а также на тай-брейке уступили Бельгии и Сербии.

Команда Боснии и Герцеговины занимает пятое место, набрав три очка. Единственную победу сборная одержала над Азербайджаном.

Для выхода в плей-офф турнира россиянкам необходимо сохранить место в топ-4 своей группы.