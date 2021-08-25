«Шахтёр» вышел в групповой раунд Лиги чемпионов. В ответном матче четвёртого отборочного раунда «горняки» сыграли вничью с «Монако» — 2:2.

В первом тайме монегаски повели 2:0 благодаря дублю Виссама Бен Йеддера. Форвард отличился на 18-й и 39-й минуте.

Во втором тайме Марлос на 74-й минуте отыграл один мяч. Основное время закончилось победой «Монако» — 2:1. В первой игре «Шахтёр» выиграл 1:0, и по новым правилам было назначено дополнительное время.

На 114-й минуте защитник «Монако» Рубен Агилар забил в свои ворота, и этот мяч вывел «Шахтёр» в основную сетку. «Монако» продолжит борьбу в еврокубках уже в групповом этапе Лиги Европы.

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин провёл на поле все 120 минут и не отметился результативными действиями.

«Шахтёр» стал последним 32-м участником группового этапа Лиги чемпионов. Также из квалификации пробились австрийский «Зальцбург» (2:1, 2:1 с датским «Брённбю»), швейцарский «Янг Бойз» (3:2, 3:2 с венгерским «Ференцварошем»), молдавский «Шериф» (3:0, 0:0 с хорватским «Динамо»), шведский «Мальмё» (2:0, 1:2 с болгарским «Лудогорцем») и португальская «Бенфика» (2:1, 0:0 с голландским ПСВ).

Напомним, что чемпион России «Зенит» попал напрямую в групповой раунд и при жеребьёвке будет находиться в третьей корзине. Сама жеребьёвка пройдёт в Стамбуле 26 августа, а групповой раунд — с 14 сентября по 8 декабря.