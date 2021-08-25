Стали известны все 32 участника группового этапа Лиги чемпионов сезона-2021/22. Россию в основном раунде представит только один клуб — чемпион страны «Зенит». Петербургский клуб с рейтингом 50,000 попал в третью корзину на последней позиции — всего на 1,000 очко меньше у турецкого «Бешикташа», который оказался в четвёртой корзине.

Примечательно, что если бы в прошлом розыгрыше Лиги чемпионов «Манчестер Сити» в финале победил «Челси», то «Зенит» как победитель седьмого по рейтингу чемпионата попал бы в первую корзину. Однако лондонцы победили (1:0) и лишили петербуржцев статуса «матки».

Полностью список корзин выглядит следующим образом:

Первая корзина: «Челси» (Англия, победитель Лиги чемпионов), «Вильярреал» (Испания, победитель Лиги Европы), «Атлетико» (Испания), «Манчестер Сити» (Англия), «Бавария» (Германия), «Интер» (Италия), «Лилль» (Франция), «Спортинг» (Португалия).

Вторая корзина: «Реал» (Испания), «Барселона» (Испания), «Ювентус» (Италия), «Манчестер Юнайтед» (Англия), «ПСЖ» (Франция), «Ливерпуль» (Англия), «Севилья» (Испания), «Боруссия» Дортмунд (Германия).

Третья корзина: «Порту» (Португалия), «Аякс» (Нидерланды), «Шахтёр» (Украина), «Лейпциг» (Германия), «Зальцбург» (Австрия), «Бенфика» (Португалия), «Аталанта» (Италия), «Зенит» (Россия).

Четвёртая корзина: «Бешикташ» (Турция), «Динамо» Киев (Украина), «Брюгге» (Бельгия), «Янг Бойз» (Швейцария), «Милан» (Италия), «Мальмё» (Швеция), «Вольфсбург» (Германия), «Шериф» (Молдавия).

Жеребьёвка пройдёт 26 августа в Стамбуле, начало — в 19:00 по московскому времени. Специальными гостями жеребьёвки станут Майкл Эссьен и бывший капитан «Зенита» Бранислав Иванович.

Напомним, что «Зенит» из четвёртой корзины не сможет встретиться с киевским «Динамо», поскольку УЕФА разводит российские и украинские команды при жеребьёвке турниров.