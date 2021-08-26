Женская сборная России по волейболу сегодня, 26 августа, проведёт заключительный матч группового этапа чемпионата Европы по волейболу против команды Боснии и Герцеговины.
Начало матча назначено на 18:00 по московскому времени. Встреча состоится на площадке «Штарк-Арены» в Белграде.
Бесплатную прямую трансляцию матча можно будет посмотреть здесь:
На данный момент российская команда занимает третье место в турнирной таблице группы А, имея в своем активе восемь очков после четырех туров. Подопечные Серджо Бузато на старте турнира обыграли сборные Франции и Азербайджана, а затем на тай-брейке уступили Бельгии и Сербии.
В плей-офф чемпионата Европы смогут выйти четыре команды из пяти, поэтому России необходимо удержать свои позиции в топ-4.
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