Женская сборная России по волейболу сегодня, 26 августа, проведёт заключительный матч группового этапа чемпионата Европы по волейболу против команды Боснии и Герцеговины.

Начало матча назначено на 18:00 по московскому времени. Встреча состоится на площадке «Штарк-Арены» в Белграде.

Бесплатную прямую трансляцию матча можно будет посмотреть здесь:

На данный момент российская команда занимает третье место в турнирной таблице группы А, имея в своем активе восемь очков после четырех туров. Подопечные Серджо Бузато на старте турнира обыграли сборные Франции и Азербайджана, а затем на тай-брейке уступили Бельгии и Сербии.

В плей-офф чемпионата Европы смогут выйти четыре команды из пяти, поэтому России необходимо удержать свои позиции в топ-4.